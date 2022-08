Petit à petit Omar Sy fait son nid… à Hollywood: il vient de décrocher un super rôle

"Quel challenge". C'est par ces mots publiés sur son compte Instagram qu'Omar Sy a dévoilé le nouveau projet qui l'attend outre-Atlantique. Depuis le succès d'Intouchables en 2011, l'acteur français ne cesse de gravir les échelons aux États-Unis. Après avoir montré sa tête dans X-Men : Days of Future, Jurrassic Worldet, bien entendu, joué les gentlemen cambrioleurs dans Lupin sur Netflix, il est annoncé dans le rôle principal du remake de The Killer (1989) de John Woo. Si le film n'a pas été un succès immédiat, il doit sa notoriété à la critique qui a salué ses incroyables scènes d'action. Il est aussi – et surtout ! – devenu une référence du genre à laquelle se raccrochent des réalisateurs comme Quentin Tarantino qui lui a glissé quelques clins d'œil dans Jackie Brown.

Ce remake de The Killer sera à nouveau réalisé par John Woo. Omar Sy y incarnera le rôle du tueur cherchant à récolter suffisamment d'argent pour payer l'opération d'une jeune femme qu'il a accidentellement blessé. On est loin du Service après-vente des émissions de Canal + qui a propulsé Omar Sy et son comparse Fred Testot sous le feu des projecteurs.

Seule ombre au tableau, cette nouvelle version de The Killer est destinée à être diffusées sur la plateforme Peacock qui n'est pas disponible chez nous ni en France. On se consolera avec la deuxième saison (ou la troisième partie, allez y comprendre quelque chose!) de Lupin attendue sur Netflix pour la fin de l'année.

Omar Sy travaille aussi sur d’autres projets. Il a signé un contrat avec HBO Max pour y développer des séries. Là aussi, en l’état actuel des choses, ce sera ceinture pour les téléspectateurs belges. En effet, le déploiement de la plateforme HBO Max en Europe a été stoppé net tout dernièrement.