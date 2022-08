Grease, un succès phénoménal qui fit d'Olivia Newton-John une star en 1978

Pas facile, en découvrant la coiffure banane de John Travolta et les fausses boucles d'Olivia Newton-John d'imaginer à quel point Grease a marqué les ados de 1978, au point de pulvériser le box-office mondial et de monopoliser les ondes des radios avec des tubes comme "Summer Night" ou "You're the One that I Want". A l'époque, Travolta sortait tout juste du triomphe disco de La fièvre du samedi soir et sa partenaire était une parfaite inconnue. Mais en quelques mois, il étaient devenus les plus grandes stars de l'année.

Si tout ça nous paraît fort kitsch aujourd'hui, à l'époque, la romance entre le bad boy aux déhanchés suggestifs et la jolie blonde à qui tout réussit, sur fond de musique entraînante, était comparé à la Beatlemania. Les spectateurs retournaient plusieurs fois en salle pour se rincer les oreilles et les yeux avec les nouveaux sex symbols. En France, il a attiré la bagatelle de 5,7 millions de spectateurs. Et dans le monde entier, il a réalisé un box-office de 396 millions de dollars. Un chiffre qui peut paraître ridicule selon les standards actuels, mais qui lui a permis de dominer très largement toute la concurrence en 1978. Ses deux plus proches poursuivants, Superman et Les dents de la mer 2, n'ont respectivement engrangé que 300 et 208 millions de dollars. Un vrai gouffre d'écart.

D'ailleurs, ajusté à l'inflation, le score de Grease à l'époque correspond à des recettes d'un milliard et demi de dollars, ce qui le propulserait au trente-huitième rang des films les plus populaires de tous les temps, juste derrière Forrest Gump mais devant Le Seigneur des anneaux: les deux tours.

Des résultats exceptionnels qui expliquent pourquoi, en quelques semaines, Olivia Newton-John est passée du statut de parfaite inconnue à celui de star mondiale.