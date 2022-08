Le célèbre pantalon en cuir d'Olivia Newton-John dans "Grease" était un calvaire à porter

L’objet fait partie de ces reliques cultes du cinéma. À l’annonce du décès d’Olivia Newton-John, son image est immédiatement en mémoire, tout comme l’air de “You’re the One that I Want” et le clip de “Physical” avec ses figurants bodybuildés à souhait. De quoi s’agit-il ? Du pantalon en cuir que Sandy porte après sa mue, quand elle quitte ses vêtements de sage lycéenne pour devenir l’aguicheuse jeune femme que l’on voit dans le clip de “You’re the One that I Want”, avec son perfecto, son bustier et ses hauts talons.

Un pantalon iconique mais aussi un cauchemar pour l'actrice pendant le tournage, avait-elle confié à l'agence Reuters. "Le pantalon avait une fermeture éclair cassée et il a dû être cousu directement sur moi parce qu'il a été fabriqué dans les années 50", avait-elle expliqué. L'accessoire était si moulant, tellement serré même, qu'Olivia Newton-John pouvait à peine bouger. Imaginez donc le calvaire que cela a été pour tourner des scènes comme celles que l'on voit dans le clip de "You're the One that I Want".

Pour la scène culte du film, elle avait dû passer sept heures engoncée dans sa tenue, le tout sous une chaleur suffocante. C’était loin d’être le meilleur souvenir de sa carrière. Elle avait même détesté l’instant.

D’autant que ce pantalon devait être traité avec le plus grand soin. Acheté dans une friperie, il datait des années 50 et était constitué d’une peau de requin.

En 2019, il avait été vendu aux enchères au profit de la fondation de l’actrice et de la lutte contre le cancer. Il avait été adjugé pour 405 700 dollars.

Olivia Newton-John se sera consolée avec le succès du titre phare du film. Car c’est elle qui a imposé John Farrar comme compositeur sur deux des chansons de la BO de Grease, les deux qui ont rencontré le plus de sucré : “You’re the One that I Want” et “Hopelessly Devoted To You”. Elle a eu le nez fin, elle qui a représenté le Royaume-Uni lors de l’Eurovision 1974 et terminé au pied du podium. Elle portait à l'époque une toute autretenue comme vous pouvez le constater sur la vidéo de sa prestation.