"Joker : Folie à deux" : 20 millions de dollars pour Joaquin Phoenix, 10 pour Lady Gaga

Avec un tel profit, il ne faisait aucun doute qu'une suite serait tournée. Mais d'évidence, Warner Bros. a dû revoir ses budgets à la hausse pour Joker : Folie à deux (en français dans le titre original). Selon la bible hollywoodienne, Variety, qui a révélé l'information, "Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Phillips devraient gagner 20 millions chacun, et la nouvelle costar de l'acteur, Lady Gaga, touchera 10 millions. Ces salaires, combinés à des séquences musicales compliquées (une source précise que Joker 2 sera davantage dans la veine d'A Star is Born que d'In the Heights), signifient que cette suite devrait coûter au moins 150 millions à produire." Pour le premier film, le cinéaste et l'acteur oscarisé pour sa performance avaient touché 4,5 millions de dollars. Sur les réseaux sociaux, le fait que Joaquin Phoenix empoche un cachet deux fois supérieur à celui de sa partenaire, même s'il tient le rôle principal, a soulevé énormément de réactions négatives, surtout en lien avec le mouvement MeToo. D'évidence, l'égalité salariale n'est toujours pas non plus de mise chez les super-méchants. Mais que fait Batman ? P.L.