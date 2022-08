Spiderman ne va pas en rester là: de nombreux projets attendus prochainement

L’heure de la retraite n’a pas sonné pour Spider-Man. Dont l’univers ne cesse de s’étendre au gré des projets hollywoodiens.

Spider-Man : Across The Spider-Verse. La suite en deux parties de Spider-Man : Into the Spider-Verse, énorme succès de 2018 couronné d'un Oscar du film d'animation, verra Miles Morales rejoindre ses alter ego du Multiverse ainsi que Gwen Stacy pour combattre l'ennemi le plus redoutable qu'il ait jamais affronté. Le premier des deux volets, signé Chris Miller et Phil Lord, est attendu en juin 2023.

Une nouvelle trilogie. Depuis le triomphe de Spider-Man : No Way Home (1,9 milliard de recettes mondiales en 2021), la rumeur ne cesse de s'amplifier autour d'une nouvelle trilogie. La productrice Amy Pascal l'avait déjà évoquée, avant de se rétracter et de préciser qu'il s'agissait d'un vœu. En décembre dernier, Kevin Feige en a annoncé "un développement actif", mais rien n'est officiel pour l'instant. Selon les derniers échos, pas sûr que Tom Holland soit très enthousiaste à l'idée de reprendre le rôle.

Kraven the Hunter. Depuis 1964 dans les comics, Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson à l'écran) en fait baver à Peter Parker. Cette fois, il sera au cœur du récit. On ignore si Spidey sera de cette partie de chasse prévue le 13 janvier 2023, mais Russel Crowe et Ariana DeBose y participeront.

Madame Web. Dakota Johnson tourne actuellement ce spin-off centré sur les exploits d'une superhéroïne aveugle, capable de prédire l'avenir, paralysée mais soutenue par des tuyaux en forme de toile d'araignée. Rien n'a filtré sur l'éventuelle présence de Spider-Man, qu'elle a déjà aidé plus d'une fois à se sortir d'un mauvais pas grâce à ses pouvoirs psychiques. Sortie annoncée pour le 4 octobre 2023.

Venom 3. Le plus populaire des ennemis de l'homme-araignée devrait bénéficier d'une troisième aventure solo, toujours avec Tom Hardy dans le costume du symbiote extraterrestre. Aucune date n'a été fixée.

Spider-Woman. Selon plusieurs sources, Olivia Wilde pourrait réaliser prochainement Spider-Woman. Ce n'est pas confirmé.