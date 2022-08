"Nope" : Jordan Peele signe un grand film de science-fiction très original

Depuis la mort de son père dans des circonstances inexpliquées, OJ Haywood (Daniel Kaluuya) tente de maintenir à flot le ranch familial. Situé dans un canyon non loin de Los Angeles, le Haywood’s Hollywood Horses est spécialisé dans le dressage de chevaux pour le cinéma et la télévision. Rejoint par sa sœur Em (Keke Palmer), qui rêve de percer à Hollywood, sur le tournage d’une publicité, il se montre incapable d’assurer la sécurité sur le plateau et se fait renvoyer. Acculé, le jeune homme n’a pas d’autre choix que de se séparer, un par un, des chevaux de son père. Il vend notamment son précieux Lucky à "Jupe" Park (Steven Yeun), ancien enfant acteur qui a ouvert un parc d’attractions consacré au western à côté du ranch…

Un soir, OJ et Em sont témoins de l’apparition d’un ovni. Le frère et la sœur se mettent en tête de filmer le phénomène pour vendre les images et ainsi sauver le ranch…

Les attentes du spectateur

Après le radical Get Out en 2017 et l'intriguant Us en 2019 , Nope était très attendu. Sorti il y a trois semaines aux États-Unis, le nouveau film de Jordan Peele fait un carton, redonnant un peu d'espoir aux exploitants de salles. Il faut dire que, tout en restant fidèle à son cinéma, le réalisateur afro-américain de 43 ans parvient à se réinventer.

Si Nope fait bien quelques clins d'œil au sous-texte politique habituel des films de Peele - avec notamment cette référence au jockey noir des débuts du cinéma, dont les Haywood seraient les descendants, mais aussi l'image de ce héros afro-américain baissant les yeux pour survivre -, le cinéaste change habilement de registre. Il signe un film de science-fiction qui, par son ambiance et son intrigue, ressemble à un mélange de Signes de Shyamalan et de Rencontres du troisème type de Spielberg. Sauf que, tout en assumant son hommage au cinéma pop-corn des années 1980, Peele creuse son propre sillon, pour faire de son film une métaphore de notre rapport au cinéma et de notre besoin de spectacle. L'ovni en question étant littéralement nommé le "spectateur" par le héros, tandis que les personnages tentent maladivement de capturer son image, comme n'importe quel quidam armé d'un smartphone face à un événement inattendu…

Se jouant des codes du cinéma de genre, tout en déjouant habilement les attentes des spectateurs, Nope est une grande réussite formelle. Par un gros travail sur la bande-son et sur la musique (confiée à son compositeur attitré, le rappeur Michaels Abels), Jordan Peele parvient à créer une ambiance à la fois angoissante, trippante et fun. Avec le directeur photo néerlando-suédois Hoyte van Hoytema (qui accompagne Christopher Nolan depuis Dunkerque ), le cinéaste crée en effet une série d'images marquantes, comme ce cowboy noir imperturbable campé par son acteur fétiche Daniel Kaluuya. Sans même parler du design très original de l'ovni. Tout contribue à faire de Nope le meilleur film de Jordan Peele et un divertissement hollywoodien estival de haut vol.

Nope Science-fiction Scénario et réalisation Jordan Peele Photographie Hoyte van Hoytema Musique Michael Abels Montage Nicholas Monsour Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea… Durée 2h15