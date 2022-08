Emilia Clarke insultée lors de l'avant-première de House of the Dragon

Tout le monde n'est manifestement pas doué pour faire de l'humour. Le CEO de la chaîne de télévision payante australienne Foxtel, Patrick Delany, vient de le découvrir à ses dépens lors de l'avant-première de House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones. Amené à faire une présentation sur l'antenne et en public, il a reconnu avoir été initialement stupéfait en découvrant Game of Thrones. "Je me suis dit : 'Qu'est-ce que c'est que cette série avec ce petit bout de femme négligée qui sort des flammes'", a-t-il déclaré d'un ton enjoué, en évoquant la khaleesi Daenerys Targaryen, incarnée à l'écran par Emilia Clarke.

Une réflexion qui a jeté un froid dans l'assistance. "J'avais l'impression qu'il s'attendait à ce que nous riions, mais les personnes présentes étaient surtout choquées", a révélé un témoin.

D'évidence, les réseaux sociaux n'ont pas non plus goûté la blague, à tel point que la chaîne s'est fendue d'un communiqué d'excuses, précisant que les propos étaient censés verser "dans l'autodérision et la légèreté". On en connaît un qui n'essaiera plus de se montrer drôle la prochaine fois qu'il prendra la parole.