Jonah Hill arrête de promouvoir ses films pour préserver sa santé mentale

Chaque période connaît ses tics de langage. Aujourd’hui, on ne parle plus de limitation du trafic sur certains axes, mais de création de zones apaisées. Et à Hollywood, pour justifier une décision personnelle, les stars évoquent immédiatement leur “santé mentale”. Tom Holland, comme des dizaines d’autres célébrités avant lui, vient de quitter les réseaux sociaux pour la protéger. Et devinez quelle explication Jonah Hill a avancée pour renoncer définitivement à la promo de ses films après s’être rendu compte que se confronter aux médias et au public lui provoquait des attaques d’angoisses ? Il en souffrirait depuis 20 ans, mais cela ne se dit ouvertement que depuis quelques mois…