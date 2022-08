Alec Baldwin accorde une rare interview depuis le tir mortel sur le tournage de Rust : "Il y a deux personnes qui n'ont pas fait ce qu'elles étaient censées faire"

Alors qu'il fait l'objet de poursuites de la part de la famille d'Haluna Hutchins, l'acteur et producteur Alec Baldwin s'est livré ce vendredi auprès de CNN sur ce terrible accident intervenu le 21 octobre 2021. Lui qui est plutôt taiseux depuis lors, n'a pas hésité cette fois-ci à se dédouaner de la mort de la directrice de la photographie et à pointer du doigt deux membres de l'équipe de tournage du film Rust. Pour lui, il faut ainsi regarder du côté du réalisateur adjoint et de la responsable des accessoires. "Il y a deux personnes qui n'ont pas fait ce qu'elles étaient censées faire", lance-t-il ainsi et de poursuivre, "Je ne suis pas assis là à dire que je veux qu'ils aillent en prison, ou je veux que leur vie soit un enfer. Je ne veux pas ça, mais je veux que tout le monde sache que ce sont les deux personnes qui sont responsable de ce qui s'est passé."

"Son travail consistait à regarder les munitions et à mettre la cartouche factice ou la cartouche à blanc, et il n'était pas censé y avoir de cartouches réelles sur le plateau", explique-t-il concernant Hannah Gutierrez-Reed. Quant à David Halls, c'est la personne qui lui a remis l'arme en mains en lui disant qu'elle était "froide", c'est-à-dire, non chargée. Les deux personnes visées ont déclaré par le biais de leur avocats qu'il s'agissait d'un moyen de détourner le blâme.

Une plainte administrative déposée contre la société de production

CNN explique également que selon une plainte administrative déposée ce mois-ci par le bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique contre la société de production,Gutierrez Reed a dit à Halls de l'alerter à l'arrivée de Baldwin, afin qu'elle puisse effectuer un contrôle de sécurité sur son arme à feu.

Gutierrez-Reed poursuit quant à elle la société qui a fourni les armes à feu et les munitions du film.

En avril, un rapport des autorités du Nouveau-Mexique a estimé que les producteurs du film "Rust" sont responsables de manquements concernant les conditions de sécurité sur le tournage où Alec Baldwin a tué la directrice de la photographie.