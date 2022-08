“Avatar” retiré du catalogue de Disney +

La nouvelle n'est pas passée inaperçue. Disney + vient de retirer Avatar de son catalogue au niveau mondial.

Une décision a priori surprenante, puisqu'il s'agit du champion en titre du box-office mondial de tous les temps (2,84 milliards de dollars de recettes), devant Avengers : Endgame (2,79 milliards). Mais un choix qui répond à une stratégie commerciale bien établie. Le film tourné par James Cameron en 2009 va en effet ressortir en salle dès le 23 septembre dans une version remastérisée, histoire d'augmenter son avance financière sur les super-héros Marvel, de rafraîchir la mémoire des cinéphiles et de refaire l'événement à quelques semaines de la sortie de sa suite, Avatar : The Way of Water, le 14 décembre. Voire de permettre des "marathons Avatar" pour les fêtes de fin d'année.

Il reste à voir si les spectateurs, moins tentés par les déplacements au cinéma qu’avant le Covid, auront envie de revivre sur grand écran un blockbuster vu et revu sur le petit depuis 13 ans.