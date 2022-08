Accueil Medias Cinéma Avant l'arrivée d'Avatar 2, James Cameron, se confie sur sa vision du monde aussi passionnante qu'interpellante: "La menace androïde sur l'ordre humain est déjà là" James Cameron a tout fait, tout essayé dans le cinéma. Ou presque. Alors que la suite d’Avatar est attendue en décembre, le réalisateur de l’extrême se confie sur sa vision du monde. De notre correspondant à Los Angeles, Frank Rousseau ©© The Hollywood Archiv

C'était il y a treize ans. Après nous avoir fait vivre via son Titanic, l'une des plus belles histoires d'amour du Septième Art, l'autoproclamé "King of the World", alias James Cameron, proposait à un public conquis d'avance une nouvelle love story. À la grosse différence que celle-ci se déroulait à des années-lumière de notre galaxie. Plus précisément sur la planète Pandora. Nous faisions alors connaissance avec Jake Sully, un Marines paraplégique...