Andrew Garfield s'est privé de sexe durant six mois pour préparer un rôle

Adepte d'une méthode de comédie nécessitant une implication totale, Andrew Garfield s'est laissé aller à quelques confidences étonnantes lors d'une interview pour le podcast WTF. Notamment concernant la préparation, pendant six mois, du film de Martin Scorsese, Silence, en 2016.

"J'ai vécu une expérience incroyablement spirituelle, a-t-il déclaré. J'ai fait un tas de pratiques spirituelles tous les jours, je me suis créé de nouveaux rituels. J'ai été célibataire pendant six mois, et j'ai beaucoup jeûné, parce qu'Adam (Driver, ndlr) et moi devions perdre pas mal de poids de toute façon. C'était très cool, mec. J'ai eu des expériences assez sauvages et tripantes en me privant de sexe et de nourriture à cette époque."

Vu son style de préparation, on serait curieux de savoir comment il s'est entraîné pour incarner l'homme-araignée dans les deux volets de The Amazing Spider-Man…