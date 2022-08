007 passe au féminin: Suzuho Makaze deviendra la première James Bond

Pour prendre la relève de Daniel Craig dans le smoking de James Bond, la productrice Barbara Broccoli a toujours été très claire, seul un homme sera envisagé. "James Bond peut être de n'importe quelle couleur, mais c'est un mâle, avait-t-elle déclaré en janvier 2020 dans Variety. Je pense que nous devrions inventer d'autres personnages pour les femmes, des personnages de femmes fortes. Mais ce n'est pas particulièrement intéressant de prendre un rôle masculin et de demander à une femme de le jouer. Je pense que les femmes sont bien plus intéressantes que ça."

D'évidence, l'actrice Suzuho Makaze ne partage pas son avis. Tout comme la troupe exclusivement féminine de la Revue Takarazuka. A partir du printemps 2023, la comédienne japonaise de 36 ans deviendra la toute première incarnation féminine de James Bond dans une pièce intitulée Casino Royale : My Name is Bond. Une version non officielle et modifiée du roman de Ian Fleming.

Mais vu la manière dont l'héritage du romancier est contrôlé, comment cela est-il possible sans l'aval des ayants droit ?

C'est très simple: depuis 2018, le Japon a fait passer la durée du droit d'auteur pour les héritiers de 50 à 70 ans après la mort du créateur, pour se conformer à ce qui est d'application dans la plupart des pays occidentaux. Mais cette mesure n'a pas d'effet rétroactif. Tout ce qui est tombé dans le domaine public entre 1999 et 2018 reste donc concerné par la règle des 50 ans. Or, Ian Fleming a rendu l'âme le 12 août 1964.

Au Japon, James Bond est donc déjà tombé dans le domaine public. Chacun peut donc l'interpréter et le transformer à sa guise. Et voilà comment Suzuho Makaze entrera dans l'histoire en tant que première James Bond.