Pour Ewan McGregor, alias Obi-Wan Kenobi, les fuites sur Internet, "C'est comme jeter un œil à ses cadeaux avant le jour de Noël"

Il déplore tous les révélations qui gâchent l'expérience lors de la première projection des films et séries.

Si les stars se montrent de plus en plus régulièrement agacées par les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, au point de les quitter, ce n'est manifestement pas le seul défaut d'Internet à leurs yeux. Ewan McGregor, par exemple, regrette les nombreuses fuites sur les projets, tournages ou éléments clés d'une histoire. Non pas pour des raisons commerciales, mais parce qu'elles gâchent le plaisir des spectateurs.

"C'est ce qu'il y a de beau dans la passion de Disney, de Lucasfilm et de nous tous, qui sommes impliqués dans le projet depuis le début, c'est que nous essayons vraiment de ne rien laisser échapper, juste pour vous protéger, explique la star d'Obi-Wan Kenobi dans une interview à Comicbook.com. Je pense que c'est cool que Disney et Lucasfilm se soucient autant de l'expérience des fans. Ils veulent vraiment que vous la viviez à 100% la première fois que vous le voyez, alors que si vous avez lu telle chose parce qu'elle a fuité, et que tel autre élément est sorti, c'est juste un peu dommage, n'est-ce pas ? C'est comme jeter un oeil à ses cadeaux de Noël avant le jour de Noël."

Pas faux. Même si on pourrait lui rétorquer que, bien souvent, les bandes-annonces en dévoilent tellement qu'elles gâchent aussi le plaisir de la découverte.