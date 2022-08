Encore un blockbuster retiré de l'agenda ciné de l'année

Décidément, ce n'est pas la joie pour les amateurs de fictions désireux de savourer les grands spectacles sur écran géant dans une salle climatisée. Alors que les plateformes de streaming sortent l'artillerie lourde (House of the Dragon sur HBO Max et BeTV chez nous, The Lord of the Rings: The Rings of Power sur Amazon Prime Video), les multiplexes, eux, attendent impatiemment le mois d'octobre pour voir enfin débarquer des blockbusters comme Black Adam ou, en novembre, Black Panther : Wakanda Forever.

Manque de chance, l'agenda des superproductions attendues d'ici la fin de l'année vient encore de se réduire. Après avoir fait passer à la trappe Batgirl ou Scooby-Doo, Warner Bros. Discorvery est en train de revoir son planning de sorties Première victime, sans surprise, Aquaman and the Lost Kingdom, dont la promo pourrait être phagocytée par le procès en appel opposant une de ses interprètes, Amber Heard, à Johnny Depp. Le film de James Wan est donc déplacé du 17 mars 2023 au 25 décembre 2023.

Par effet domino, Shazam : Fury of the Gods, initialement attendu le 21 décembre de cette année, prend la place laissée libre au 17 mars 2023 et évite ainsi la concurrence d'Avatar: The Way of Water. Le réalisateur David F. Sandberg a tenu à s'en expliquer sur Twitter: "Bien que je sois quelqu'un d'impatient désireux que le public le voie le plus vite possible (le film sera totalement achevé dans quelques semaines), ce changement prend tout son sens depuis qu'on sait qu'Avatar occupera tous les écrans Imax et ultra-larges (à partir du 14 décembre, ndlr). Fury of the Gods est un grand film et devrait être vu en grand."

Pas sûr que cet argument convaincra les fans de grands shows hollywoodiens, vraiment sevrés depuis le début de l'été.