Quaden Bayles, l'enfant atteint de nanisme qui avait ému la planète, va faire ses débuts au cinéma dans un blockbuster !

Vous souvenez-vous du petit Quaden Bayles? En février 2020, l'enfant australien du Queensland avait ému la planète entière. En effet, sa maman avait publié une vidéo de son enfant en pleine détresse après avoir subi des persécutions de ses camarades de classe.

"Donne-moi un couteau, je vais me suicider. Je veux mourir", expliquait-il avec des propos bouleversants. Rapidement, plusieurs stars se sont mobilisées pour soutenir le jeune enfant de neuf ans. Sous le hashtag #WeStandWithQuaden, des personnalités publiques comme Hugh Jackman lui avait notamment envoyé un message personnel pour lui dire qu'il "était son ami". Mieux, la ligue nationale de Rugby australienne l'a invité à monter sur la pelouse avec les joueurs pour qu'il réalise son rêve d'enfant.

Près de deux ans plus tard, un autre monde lui ouvre les bras. En effet, George Miller, le réalisateur australien, a choisi le garçon de 11 ans pour interpréter un second rôle dans son prochain film Furiosa. Connu pour avoir réalisé Mad Max, Miller va cette fois s'attaquer au préquelle du film post-apocalyptique Fury-Road sorti en 2015. Le garçon atteint de nanisme sera à l'affiche avec Anya Taylor-Joy, connue pour son rôle dans "Le jeu de la Dame", Chris Hemsworth et Tom Burke.

En plus de ce petit rôle, il sera également figurant dans "Three Thousand Years of Longing", avec Idris Ilba et Tilda Swinton, un autre film réalisé par George Miller