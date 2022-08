Accueil Medias Cinéma Cameron Diaz : "Avoir 50 ans cette année, c’est très excitant !" Elle avait promis de ne plus jamais remettre les pieds sur un plateau de tournage. Il ne faut jamais dire jamais. Alors qu’elle célèbre son demi-siècle, l’actrice a confirmé son retour devant la caméra. Interview. Frank Rousseau, correspondant à Los Angeles ©Photo News

En 2018, après plus de vingt ans de carrière et de gros succès au box-office planétaire, la star de Mary à tout prix, The Holiday, The Mask, Shrek ou bien encore Charlie et les drôles de dames nous annonçait, sans tambour ni trompette, qu'elle n'avait plus besoin de faire des films. Bien décidée à se consacrer à sa fille et à son mari, Benji Madden avec qui elle convola en 2015. Évidemment, les naïfs que nous sommes y ont tous cru, la mort dans l'âme. D'autant...