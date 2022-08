Chris Rock refuse la proposition de l'Academie des Oscars de présenter la cérémonie en 2023

Chris Rock ne remontera pas sur la scène des Oscars en 2023. Lors d'un spectacle de stand-up à Phoenix ce dimanche, l'humoriste a annoncé avoir été sollicité par l'Académie des Oscars pour être le maître de cérémonie de la prochaine édition, comme le rapporte le journal local Arizona Republic.

Des mois après avoir été giflé par Will Smith durant la dernière cérémonie Oscars, Chris Rock a formellement décliné l'invitation de l'Académie. "Ce serait comme demander à Nicole Brown Simpson de retourner au restaurant où elle a mangé le soir où elle a été assassinée à son domicile de Los Angeles", commente-il avec humour lors de sa représentation, faisant référence au meurtre de l'épouse du joueur de football américain O. J. Simpson, en 1994.

Selon l'Arizona Republic, Chris Rock a continué de parler de ce sujet après qu'un spectateur lui ait demandé d'en dire plus sur l'incident avec Will Smith. Chris Rock a alors enchaîné en faisant une référence à la performance de Will Smith dans le rôle de Muhammad Ali dans le biopic Ali sorti en 2001, pour lequel l'acteur a été nominé pour la première fois aux Oscars: "Il est plus grand que moi. L'État du Nevada ne sanctionnerait pas un combat entre moi et Will Smith."



Chris Rock avait déjà présenté les Oscars, en 2005 et en 2016.

Qui aura la lourde tâche de présenter la cérémonie de 2023?