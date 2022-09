Samy Naceri, partant pour un Taxi 6 : “À condition que ce soit avec l’équipe originale” (VIDEO)

"J'aime bien la Belgique", assure Samy Naceri, présent ce vendredi soir à la terrasse festive et en plein air d'Amay'n Toi, du côté de Huy, pour participer à la projection de Taxi 4 (prélude au Amay'n Toi festival, organisé par Stéphane Debuyck, du 13 au 18 septembre prochain avec Gim's, Lââm ou encore Fatal Bazooka). "J'ai tourné beaucoup de films avec des Belges récemment."

La star de la saga Taxi admet qu’il arrive parfois qu’on l’appelle encore “Daniel”, rôle qu’il interprète dans le célèbre taxi marseillais.

"Il y en a même qui m’appelle Samir alors que c’est Samy et ça, ça m’embête un peu. Mais que ce soit Daniel ou Taxi, c’est rigolo et jamais méchant.”

Celui qui a pris l'habitude de faire des dédicaces sur des répliques du fameux taxi du film fabriqués par des fans, n'est pas contre de faire un 6e volet (il n'était pas au casting du 5e). "S'il y a un 6e et que je me retrouve avec le noyau -Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy et Marion Cotillard- alors oui. On a tous vieillit et on écrit avec Luc Besson. Une histoire comme lui sait le faire. Si c'est lui qui écrit et produit et qu'il remet toute l'équipe alors avec plaisir oui !"



Le gang des Belges de Taxi 4 représenté par Mourade Zeguendi

“Nous, on a fait Dikkenek à l’époque,

raconte l’

acteur Mourade Zeguendi

(Les Barons, etc.).

Un énorme succès devenu culte et… produit par Luc Besson. En 2006, on sort donc Dikkenek et on nous appelle deux semaines après pour nous dire :

'dans un mois, si vous êtes libre, on tourne Taxi 4 avec vous parce que Besson à aimer le trio François Damiens, Jean-Luc Couchard et Mourade Zeguendi. Voilà, vous allez faire le gang des Belges'.”

Résultat ? "Évidemment, nous Samy Naceri, Taxi, il ne faut pas nous le dire deux fois. Avec Samy, à l'époque, on ne s'était croisé qu'une fois ou deux dans les hôtels car on n'avait pas de scènes ensemble. C'était une grosse machine aussi. Mais on s'est vraiment rencontré sur le tournage du film d'Anouar Moatassim au Maroc, Atoman. Et c'est là qu'on a ressassé les souvenirs de Taxi."

Samy Naceri, 61 ans aujourd'hui, de renchérir. "On était toute l'équipe regroupée, en plein Covid, c'était donc bien pour redonner de la force à tout le monde. Le Roi avait fermé à 21 heures puis 23 heures pendant le confinement mais nous, on avait des autorisations 24 heures sur 24. On était donc tous ensemble et on a suivi la caravane des tournages dans toutes les villes du Maroc."

Et Mourade Zeguendi d'être sur la même longueur d'onde. "Un road trip de fou. On était confiné ensemble finalement. Les hôtels étaient fermés, il y avait des barrages toutes les 5 minutes… mais ils ont bien fait de faire ça car ils n'ont pas eu trop de cas au Maroc finalement."



Et l'acteur de Dikkenek de conclure sur le phénomène Taxi 4 pour lui. "J'avais la même coiffure que dans Dikkenek du coup, les gens mélangent parfois les répliques car c'est Dikkenek qui s'est intégré dans l'univers de Taxi. Encore une bonne idée à Besson. J'en suis fier aussi car j'ai joué dans le dernier vrai Taxi avec Samy Naceri et non pas le nouveau truc là… Ce qui rend le truc encore plus culte !"

