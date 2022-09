“Avatar 2” : le régime très strict imposé par James Cameron aux stars et aux techniciens

James Cameron tourne peu, mais avec un niveau d'exigence qu'il pousse parfois très loin, comme il l'a révélé à Deadline à propos de la suite d'Avatar : "Je me suis assis avec toute l'équipe – environ 130 personnes – et j'ai dit : 'Ces films, nous ne les faisons pas seulement pour gagner de l'argent ou pour créer des images cool, imaginatives, et produire des animations incroyables. Nous les faisons dans un but plus élevé, parce qu'ils signifient quelque chose. Et nous devons agir en conséquence. Nous devons vivre nos vies, en tant que personnes travaillant sur ce film, en cohérence avec le message du film. Nous allons donc tous manger végétalien sur cette production'. On aurait alors pu entendre une épingle tomber parmi les 130 personnes"

Personne n’était obligé de manger vegan. Mais c’est tout ce qui était servi sur le plateau, même pour les stars comme Sigourney Weaver, Kate Winslet, Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Sam Worthington ou Vin Diesel…