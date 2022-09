"Pinocchio" reprend vie sur Disney + : notre avis sur le film "live" de Robert Zemeckis, disponible depuis ce jeudi matin

Avec une trentaine d'apparitions sur les écrans, petits ou grands, il reste beaucoup de chemin à parcourir à Pinocchio pour concurrencer les champions des adaptations que sont Sherlock Holmes, Dracula, Tarzan ou Cendrillon. Mais avec la nouvelle version "live" de ses aventures destinée uniquement à Disney + (depuis le 8 septembre), mélangeant vrais comédiens et personnages en images de synthèse, il allonge le pas en terrain connu tout en explorant aussi quelques pistes bien moins balisées. Le réalisateur Robert Zemeckis (Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Seul au monde, Le Pôle Express) ne se contente pas de le faire sortir de temps à autre des sentiers battus, il lui fait aussi effectuer, comme il se doit dans son chef, quelques retours vers le futur.



Pinocchio le film : la bande annonce {{1}}

Dès le départ, le ton est donné : "Il était une fois : je n'ai jamais compris cette expression", balance à la caméra Jiminy Cricket, propulsé au rang de narrateur et qui sait donc très bien quand toute l'histoire s'est passée et comment elle va se dérouler. En quelques sauts de puce, le voilà arrivé dans l'atelier de Gepetto, un horloger farouchement opposé à la vente des pendules auxquelles tenait ton son épouse disparue. Des coucous très en avance sur leur temps, puisqu'y figurent, entre autres, Woody, Blanche-Neige, Roger Rabbit embrassant Jessica, Maléfique, Donald, la Belle au bois dormant, Dumbo ou Simba.

Sur un établi de l'atelier se trouve une pièce encore plus insolite. Un pantin de bois, sculpté à l'image de son fils qui lui manque tant. En référence à la matière dont il est fait (le pin) et à son regard (occhio en italien), le vieil homme l'appelle Pinocchio. Jiminy Criquet opte pour "Pinoque", tandis que Grand Coquin préférerait un nom d'artiste ("Chris Pine ? Non, ça ne marchera jamais").

Même si la trame reste assez proche de celle du deuxième film d’animation Disney sorti en 1940, Robert Zemeckis et ses scénaristes se permettent quelques originalités pour agrémenter le récit imaginé par Carlo Collodi en 1881. Comme l’apparition d’une marionnettiste handicapée d’une jambe, Fabiana (Kyanne Lamaya), un petit coup de cœur pour une poupée articulée, Sabina, un détour par la diversité pour la Fée Bleue (Cynthia Erivo) ou d’autres modifications, parfois bien plus surprenantes, à ne surtout pas révéler sous peine de gâcher le plaisir de vision.

Peut-on dès lors parler de réussite ? Plutôt, oui, mais quelques petits bémols s’imposent. À commencer par la prestation de Tom Hanks. Physiquement très proche du Gepetto de Disney, il en fait souvent trop dans les moments de joie ou de tristesse, au point d’en devenir parfois irritant. Les effets spéciaux, eux aussi, jouent aux montagnes russes. Cléo le poisson rouge aux longs cils, Sofia la mouette, Figaro le chat, Grand Coquin le regard ou Gédéon le matou débile frisent tous la perfection. Tout comme Monstro ou d’autres monstres inédits. Par contre, les trucages sont parfois trop visibles lors de certaines séquences de “ride” dans l’Île Enchantée ou en mer.

Globalement plus sage et moins effrayant que le film d’animation de 1940, même si certains passages risquent d’impressionner les plus petits, le Pinocchio version 2022 séduit par ses références contemporaines (“Pourquoi être réel si tu peux être une star ?”), ses remises au goût du jour (devenir influenceur constitue le sommet de la réussite), son moins grand recours à la magie et ses messages très positifs sur l’importance de la différence. Enfin, comment ne pas admirer la conclusion, tout simplement magnifique. Mais on vous laisse la découvrir en famille.