Le réalisateur de "Men in Black" revient sur l'incident de la gifle : "La carrière de Will Smith a souffert mais elle n’est pas finie"

Juste avant sa masterclass donnée au Heysel pour les 40 ans du Bifff (le festival international du film fantastique de Bruxelles) ce jeudi soir, Barry Sonnenfeld a accordé un entretien à La DH (l'interview complète sera à lire bientôt dans votre DH Mag).



Le cinéaste emblématique de La Famille Addams mais aussi de la franchise Men in Black et Wild Wild West qui met en vedette Will Smith a bien voulu revenir sur l'épisode de la gifle des Oscars de l'un de ses acteurs fétiches. "J'ai été surpris par son geste, avoue le cinéaste américain. Je suspecte qu'il a eu trop d'adrénaline en lui et qu'il a perdu le contrôle… Je ne peux lire dans son esprit mais je ne pense même pas qu'il sait ce qu'il a fait. C'était vraiment malheureux."

Hollywood ne sera plus jamais pareil après cette baffe. "Et la carrière de Will a souffert de ce geste… Mais la question est : combien de temps doit-il encore rester dans ce purgatoire avant de revenir sur le devant de la scène ? Les acteurs ont cette capacité de renaître de leurs cendres à travers leurs performances."



Barry Sonnenfeld sera-t-il l'homme qui remettra la star en déclin sur le devant de la scène dans un nouveau Men in Black ? "Je ne referai pas de Men in Black car ça sera toujours la même histoire… mais je ne pense pas que la carrière de Will soit finie. Il a beaucoup trop de talent. Il doit utiliser ce talent humoristique qu'il a. S'il vient vers moi et me demande conseille en tant que réalisateur, je lui dirais : 'tu sais quoi Will ? Refais des comédies !'"