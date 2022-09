Cate Blanchett et Colin Farrell sacrés meilleurs acteur et actrice, le Lion d'or pour un documentaire... Découvrez le palmarès de la Mostra de Venise

Le jury de la 79e Mostra de Venise, présidé par Julianne Moore, a remis samedi soir le Lion d'or à « All the Beauty and Bloodshed » de l'Américaine Laura Poitras. Un formidable documentaire qui fait se répondre brillamment la vie et l'œuvre de la photographe new-yorkaise Nan Goldin et son combat contre les Sackler, responsables de la crise des opioïdes aux États-Unis. En attaquant là où ça fait mal: la philanthropie de cette richissime famille américaine.

©AP

C'est une autre réalisatrice qui décroche le grand-prix du jury, totalement mérité, pour le magnifique « Saint Omer », dans lequel la Française Alice Diop revient sur le procès d'une jeune femme accusée d'infanticide.

Le prix de la meilleure actrice à Cate Blanchett est évident — à défaut d'être original —, tant l'Australienne est impressionnante en cheffe d'orchestre star dont la vie bascule dans le très interessant « Tár » de Todd Field.

©AFP

Côté meilleur acteur, le jury a récompensé l'excellent Colin Farrell, divisant le duo qu'il forme avec Brendan Gleeson dans « The Banshees of Inishirin » de Martin McDonagh. Le cinéaste britannique d'origine irlandaise a également décroché le prix du meilleur scénario pour cette comédie irrésistiblement drôle et profonde.

Deux prix également pour la géniale romance cannibale « Bones and All »: celui du meilleur réalisateur pour l'Italien Luca Guadagnino et le prix Mastroianni du meilleur jeune espoir, remis à Taylor Russell. La Canadienne donne parfaitement la réplique à Timothée Chalamet.

Le cinéaste iranien Jafar Panahi décroche un prix spécial du jury pour son courageux « No Bears », où il met en scène sa condition de cinéaste iranien empêché par le régime de travailler librement.

©AFP

Un regret de ce beau palmarès à l'issue d'une grande édition, l'oubli de « Chiara », incroyable biographie de sainte Claire d'Assise signée par l'Italienne Susanna Nicchiarelli. Le jury a volontairement ignoré les quatre films Netflix, dont le très applaudi « Blonde », d'Andrew Dominik, avec Ana de Armas en incroyable Marilyn.

LE PALMARES

Lion d'or du meilleur film : "All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras (Etats-Unis)

Lion d'argent - Grand Prix du Jury et Lion du futur - Meilleur première oeuvre : "Saint-Omer" d'Alice Diop (France)

Lion d'argent - Prix de la meilleure réalisation: l'Italien Luca Guadagnino pour "Bones and all"

Prix d'interprétation féminine: l'Australienne Cate Blanchett pour son rôle dans "Tàr" de Todd Field

Prix d'interprétation masculine: l'Irlandais Colin Farrell pour son rôle dans "The Banshees of Inisherin" de Martin McDonagh

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin : l'actrice Taylor Russell pour son rôle dans "Bones and all" de Luca Guadagnino

Prix spécial du jury: "Les ours n'existent pas" de Jafar Panahi (Iran)

Prix du meilleur scénario : "The Banshees of Inisherin" de l'Irlandais Martin McDonagh