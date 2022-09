George Lazenby, un ex-James Bond accusé d’homophobie

Décidément, James Bond ne réussit pas à George Lazenby. Non seulement il n'a porté le smoking qu'une seule fois, mais voilà qu'à 83 ans, il se fait virer de son propre show, The Music of James Bond with George Lazenby. Des spectateurs se sont plaints de ses propos homophobes, de ses anecdotes irrespectueuses envers ses conquêtes sexuelles ou de son vocabulaire ce samedi à Perth.

Il s’est confondu en excuses, mais les producteurs se sont désolidarisés, estimant ses remarques inacceptables, et organiseront le dernier spectacle sans lui.

Même musicalement, il ne sera plus Au service secret de Sa Majesté.