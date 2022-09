La révolution est en marche pour Disney+, qui veut aussi concurrencer Amazon et permettre de vivre les attractions de ses parcs depuis son salon

Le CEO de Disney, Bob Chapek, l'a annoncé: à l'avenir, la plateforme de streaming ne se contentera plus de proposer des fictions mais permettra de vivre virtuellement les attractions des parcs et d'acheter directement du merchandising.

Bob Chapek, le CEO de Disney, a frappé fort lors de la D23 Expo, ce week-end. Au point de parvenir à éclipser la liste, pourtant impressionnante, des nouveautés concernant Pixar (Elio pour le printemps 2024 et une suite à Vice-Versa), Disney Animation (Wish pour le printemps 2023), Lucasfilm (un remake de Willow avec Christian Slater) ou Marvel (Captain America: New World Order attendu le 3 mai 2024 ou le remake officialisé des Quatre Fantastiques pour le 8 novembre 2024). Un exploit réalisé grâce à une annonce inattendue. Rien moins qu'une vraie révolution pour Disney+.

Son idée ? Transformer la plateforme de streaming, pour l'instant uniquement consacrée aux fictions, en un service plus large, de style Amazon. Un Disney Prime, en quelque sorte (même s'il a déjà été annoncé que ce nom-là ne sera pas retenu). Le nouveau programme d'adhésion, dont la date de lancement n'est pas connue mais qui pourrait encore être mis en place cette année, permettrait aux abonnés d'acheter directement du merchandising lié à leurs programmes ou héros préférés, voire même des exclusivités qui leur seraient réservées. Il suffirait pour cela de simplement scanner un code. "La technologie nous offre de nouvelles façons de personnaliser et d'adapter l'expérience du consommateur afin de proposer des divertissements, des expériences et des produits les plus pertinents pour chacun de nos invités", précise un communiqué de la directrice de la communication, Kristina Schake. "Un programme d'adhésion n'est qu'une des idées passionnantes explorées."

Ce n'est en effet pas tout. A l'avenir, Bob Chapek voudrait permettre à tout le monde de vivre l'expérience des parcs d'attraction... depuis son salon. "Nous aimerions que tout le monde puisse venir dans nos parcs, mais nous sommes conscients que ce n'est pas possible, a-t-il déclaré à Deadline. Afin d'atteindre les 90% de personnes qui ne pourront jamais se rendre dans un parc Disney, nous avons la possibilité de transformer ce qui était une plateforme de fiction en une plateforme qui permet de vivre des expériences comme explorer le Manoir Hanté d'un point de vue virtuel. L'intérêt n'est pas seulement de leur permettre de connaître la même expérience. Nous allons peut-être leur donner l'opportunité de faire ce que chaque personne dans le parc désire: voir comment ça marche, voir comment ces danseurs fantômes bougent..." Ou "quitter" en quelque sorte les barques de Pirates des Caraïbes pour passer un petit moment avec l'animatronique de Jack Sparrow.

Ces visites d'attractions pourraient même être personnalisées. "Disons que vous passez sept jours dans nos parcs en famille. Nous savons tout ce que vous y avez fait. Si vous nous en donnez la permission et la possibilité par le biais de l'application d'adhésion, nous programmerons votre expérience Disney+, non pas en fonction de ce que vous avez regardé en dernier ou des autres personnes qui regardent cette émission, mais en fonction de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu." Une nouvelle dimension amenée à être prise en compte dès l'écriture des séries et films.

Quand cette révolution débutera ? "C'est encore à l'état embryonnaire", précise le boss de la société aux grandes oreilles. Mais elle est en marche, aussi fascinante qu'effrayante par certains aspects.