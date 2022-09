Le procès controversé et médiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard va faire l'objet d'un nouveau film

L'affaire controversée de diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard va faire l'objet d'un nouveau film, diffusé exclusivement sur Tubi, le service de streaming gratuit de la FOX.

Le film met en vedette Mark Hapka qui interprétera le rôle de Johnny Depp, et Megan Davis celui d'Amber Heard. Il sera disponible le vendredi 30 septembre aux États-Unis.

Intitulé "Hot Take: The Depp/Heard Trial", le film sera dirigé par Sara Lohman, qui réalise ici son premier long-métrage, et met en images la relation tumultueuse entre les deux acteurs dans et en dehors de la salle d'audience.

"Nous voulions capturer au bon moment une histoire dans l'air du temps culturel et qui dépeint un portrait unique de ce que des millions de gens ont vu et lu tout l'été", rapporte un porte-parole de la plateforme Tubi.

À ce stade, aucune information sur une potentielle sortie en Europe.