A 86 ans, Woody Allen raccroche la caméra

Wasp 22 sera son cinquantième et dernier film: désormais, il veut se concentrer sur l'écriture.

Ce n'est pas vraiment une surprise : dans une interview à La Vanguardia, Woody Allen vient d'annoncer que Wasp 22 sera son cinquantième et dernier film. "

Mon idée, en principe, est de ne plus tourner de film et de me concentrer sur l'écriture", a-t-il expliqué.

Depuis Blue Jasmine, en 2013, il faut dire qu'il avait accumulé les déconvenues, A Rainy Day in New York ayant même été boycotté dans plusieurs pays. Avec Wasp 22, qui sera tourné en français à Paris, il annonce un projet "excitant, dramatique et aussi très sinistre", "très similaire à Match Point." Il devrait sortir l'an prochain.