À 86 ans, Woody Allen a annoncé vouloir prendre sa retraite

Dans une interview apparue dans le quotidien espagnol "La Vanguardia", Woody Allen confiait vouloir prendre sa retraite après le tournage de son cinquantième et ultime film, Wasp 22. Le cinéaste américain âgé de 86 ans souhaite désormais se consacrer à l'écriture de romans.

"Le cinéma a changé, les histoires humaines ne sont plus aussi intéressantes. Aux États-Unis, de nombreux cinémas ont fermé. Mon prochain film sera le numéro 50, je pense que c’est le bon moment pour arrêter. Mon idée, en principe, c’est de ne pas faire plus de films et de me concentrer sur l’écriture, ces histoires et, bon, maintenant je pense plus à un roman, qui serait mon premier roman."

Il a déjà prévu de publier Gravity Zero, une série d'histoires humoristiques prenant pour thème le monde du cinéma, qui sortira en librairie le 27 septembre prochain.

Monstre sacré du cinéma américain, Woody Allen a réalisé presque un film par an depuis son entrée dans le milieu à la fin des années 60. Annie Hall, Manhattan, Minuit à Paris, Vicky Cristina Barcelona, Blue Jasmine, Café Society... autant de films qui auront vu défilé des acteurs remarquables et qui auront marqué sa longue carrière. Oscarisé, avec quatre statuettes à son actif en tant que meilleur réalisateur (« Annie Hall ») et meilleur scénario original (« Annie Hall », « Hannah et ses sœurs » et « Minuit à Paris »), le cinéaste a désormais pour projet de ranger définitivement sa caméra. En tournage à Paris pour son prochain et dernier film Wasp 22, Woody Allen annonce un "polar amoureux et vénéneux"dont le casting est encore gardé secret.

Tombé en disgrâce après que sa fille adoptive l'ait accusé d'agression sexuelle quand elle était enfant, le réalisateur a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés.