La demande surprenante d'Ana de Armas sur la tombe de Marilyn Monroe

Très douées dans l'art d'assurer la promotion des films avec des anecdotes savoureuses, les stars hollywoodiennes en font parfois quand même un peu trop. A l'image d'Ana de Armas, qui s'est crue obligée de "demander la permission" à Marilyn Monroe de l'incarner dans Blonde... devant sa pierre tombale.

"Toute l'équipe a écrit un petit message pour elle sur une grande carte, a-t-elle expliqué à AnOther Magazine. Ensuite, nous nous sommes rendus au cimetière et l'avons déposée sur sa tombe. D'une certaine manière, nous demandions la permission. Tout le monde s'est senti investi d'une énorme responsabilité, et nous étions très conscients de l'aspect de l'histoire que nous allions raconter: l'histoire de Norma Jean, la personne derrière ce personnage, Marilyn Monroe. Qui était-elle vraiment ?"

L'article, et c'est bien dommage, ne précise pas si elle a reçu les réponses à ses questions devant la stèle...