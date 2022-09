Accueil Medias Cinéma Le Dany Boon nouveau est arrivé et se confie: "Je n’ai aucune notion du temps qui passe" Dans Une belle course, il livre une prestation tout en regards et en sobriété. Patrick Laurent Journaliste cinéma





Le Dany Boon nouveau est arrivé. Plus sobre, avec des notes plus nuancées, mais toujours aussi savoureux. Dans Une belle course de Christian Carion (voir la critique ci-dessous), c'est en chauffeur de taxi parisien râleur et renfrogné qu'il conduit une nonagénaire vers la maison de retraite, non sans effectuer à contrecœur quelques détours par les lieux qui ont marqué son existence. Une performance tout en regards et en expressivité...