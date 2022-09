Le smoking de James Bond sent déjà la naphtaline pour Idris Elba

Bien qu'il semble taillé pour lui, Idris Elba n'a jamais eu l'occasion d'enfiler le smoking de James Bond jusqu'à présent. Et malheureusement pour lui, le plus classe des costumes commence déjà à sentir la naphtaline.

Dans une interview à Variety, Barbara Broccoli, la productrice de la franchise 007, lui a plus ou moins fermé la porte au nez. Déjà, elle a commencé par préciser "Nous aimons Idris", ce qui ne laisse généralement rien augurer de bon pour la suite. Et cela s'est confirmé. "Le problème, c'est qu'il (l'agent secret, ndlr) ne reviendra pas avant quelques années, et quand on fait un casting pour Bond, c'est un engagement de dix à douze ans. Il doit donc se demander s'il veut vraiment ce rôle. Tout le monde ne désire pas faire ça. C'était déjà assez difficile de convaincre Daniel Craig de le tenir." "Il avait la petite trentaine à l'époque", a aussitôt ajouté le coproducteur, George Wilson.

"Avec Daniel Craig, nous avons discuté à cette table pour savoir s'il voulait le faire, précise Barbara Broccoli. Il a répondu: 'Eh bien, je vais le faire. Je veux vraiment en faire partie, je veux le package complet.' Et il a vécu pour le regretter (rire). Mais c'est un gros engagement. Il ne s'agit pas seulement de se présenter pour quelques mois de tournage."

Une manière détournée de faire comprendre qu'à 50 ans, Idris Elba ne constitue probablement pas l'avenir des services secrets britanniques. Et que le prochain 007 devrait être bien plus jeune et prêt à s'engager sur le long terme.

Comme le disait Pierce Brosnan, "Il y a plus d'hommes qui ont marché sur la Lune que d'acteurs qui ont incarné James Bond." Et cela marque aussi bien plus durablement.D'autant que les deux producteurs entendent "réinventer" 007, comme ils l'avaient fait avec Daniel Craig.Les paris restent ouverts sur le nom du futur heureux élu, mais la cote d'Idris Elba a manifestement chuté auprès des bookmakers.