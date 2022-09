Margot Robbie sur le tournage de Barbie: "Le moment le plus humiliant de ma vie"

Margot Robbie était-elle vraiment prête à incarner Barbie au cinéma au côté du Ken Ryan Gosling ? On peut sérieusement en douter, après ses propos face à Jimmy Fallon dans The Tonight Show. Pour les besoins du film de Greta Gerwig, elle a dû tourner avec son partenaire une scène de roller sur les allées asphaltées de Venice Beach dans les tenues rose fluo qui ont fait la renommée de Barbie. A sa grande surprise, des centaines de personnes ont profité de l'aubaine pour les photographier et inonder Internet avec leurs clichés. "C'était de la folie, des centaines de personnes me regardaient en permanence", a-t-elle déclaré.

Ce qu'elle a très mal vécu. "Je ne pourrais pas vous expliquer à quel point nous étions mortifiés. Nous donnons l'impression de rire et de nous amuser, mais à l'intérieur, nous étions en train de mourir. Je me disais: 'C'est le moment le plus humiliant de ma vie'."

On n'ose pas imaginer ce qu'elle ressentira le 19 juillet 2023 quand le film sortira en salle. Mais en même temps, si apparaître en public déguisée de la sorte pour les besoins d'une fiction pour laquelle elle touche un cachet de 12,5 millions de dollars constitue le moment le plus humiliant de son existence, on en connaît plus d'un qui serait heureux de pouvoir dire la même chose à sa place.