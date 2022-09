L'actrice Louise Fletcher de "Vol au-dessus d'un nid de coucou" est décédée

Dans son discours de remerciement à l'Académie, l'actrice alors âgée de 40 ans avait remercié en plaisantant les votants pour avoir suffisamment haï l'infirmière Ratched, consacrée plus tard par l'American Film Institute comme étant la méchante la plus mémorable de l'histoire du cinéma américain, juste après la sorcière du Magicien d'Oz. Mais surtout, elle avait remercié ses parents, tous deux sourds, en langue des signes. Une première pour une allocution aux Oscars.

La carrière de Louise Fletcher, née le 22 juillet 1934 à Birmingham, a débuté fin des années 1950 par des seconds rôles dans des séries télévisées. Elle confiera à la presse avoir eu du mal à se faire engager en raison de sa grande taille (près de 1m80) face à des partenaires masculins souvent plus petits.

Mariée au producteur de cinéma Jerry Bick en 1959, elle mettra sa carrière entre parenthèses durant plus d'une décennie pour se consacrer à sa famille et éduquer leurs deux fils.

Elle revient ensuite sur grand écran dans le film de Robert Altman "Nous sommes tous des voleurs" ("Thieves Like Us"), sorti en 1974. Deux ans plus tard, elle revêt l'uniforme de l'infirmière Ratched dans le film de Miloš Forman, basé sur un livre de 1962.

Louise Fletcher s'est encore illustrée à la télévision et au cinéma pendant de longues années, ses 70 bougies largement soufflées. Elle est notamment apparue dans la série "Star Trek: Deep Space Nine" dans les années '90 et fut nommée en 1996 et 2004 aux Emmy Awards, qui récompensent le petit écran, pour ses rôles secondaires dans les séries "Picket Fences" et "Le Monde de Joan" ("Joan of Arcadia"). Sa dernière apparition remonte à 2012, dans la série "Shameless" où elle incarne la mère du personne principal joué par William H. Macy.

Son agent, David Shaul, a confirmé la nouvelle sans citer la cause du décès, précise le New York Times.