Astérix zlatane toujours deux fois

Les affaires ne s'arrangent pas pour ce pauvre vieux Jules César. Non seulement une poignée de barbares gaulois lui résiste encore et toujours, sapant sérieusement son prestige, mais en plus, lorsqu'il rêve d'agrandir les territoires romains jusqu'en Chine, il retrouve à nouveau les mêmes braillards gavés de potion magique. Pire: malgré la présence du centurion Antivirus, copie conforme de la plus grande star du Milan AC qui utilise les casques comme un ballon pour mieux zlataner ses adversaires, il découvre qu'Astérix sonne toujours deux fois le glas de ses espérances. Au cinéma et en BD.

Le 1er février 2023, Astérix et Obélix débarqueront en effet doublement dans l'empire du Milieu. Dans le film de Guillaume Canet, dont une bande-annonce explosive vient d'être dévoilée, avec Zlatan Ibrahimovic en vedette, mais aussi, et c'est plus surprenant, dans une nouvelle bande dessinée dont Le Figaro a dévoilé la couverture. Si les noms apparaissent tout en haut de l'album, les dialogues sont signés Olivier Gay, sur base du film de Guillaume Canet, et les dessins Fabrice Tarrin, alors que ces dernières années, les aventures de nos ancêtres moustachus étaient relatés par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

©Albert René / Hachette 2022

Aucun autre dessin n'a été dévoilé. On sait donc que les personnages traditionnels auront les looks imaginés par leurs auteurs en 1961, mais on ignore si, comme au cinéma, Biopix ressemblera à José Garcia , Ri Qi Qi à Manu Payet, Abdelmalix et Toufix à Bigflo et Oli, Remix à M, Titanix à Orelsan, Perfidus à Vincent Desagnat, Sinus à Thomas VDB, l'impératrice Bru Yi à Lin-Dan Pham, Radius à McFly et, surtout, Antivirus à Zlatan Ibrahimovic.

Manque de chance pour Angèle, l'interprète de Falbala sur grand écran: elle ne passera donc pas du 7e au 9e art. Tout comme Marion Cotillard (Cléopâtre), Vincent Cassel (Jules César), Pierre Richard (Panoramix), Philippe Katerine (Assurancetourix) ou Audrey Lamy (Bonemine).

Graphiquement, les deux récits devraient donc fortement se distinguer. Mais la base reste la même. Que voici, d'après le synopsis officiel: "Un chariot débarque au village gaulois avec la princesse Fu Yi, fille unique de l'Empereur Han Xuandi, venue demander de l'aide après le coup d'État du prince malveillant Deng Qin, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles Gaulois est connue jusqu'à Shanghai..."

Huitième film le plus cher de l'histoire du cinéma français

"C'était un vrai défi, nous expliquait l'an dernier Guillaume Canet à Namur. Il y a trois-quatre ans, Alain Attal, mon producteur, m'a demandé si j'étais intéressé. Il y avait 20 pages d'écrites. Le postulat de départ était intéressant, une promesse de voyage et d'aventure. Pour un metteur en scène, c'est une chance incroyable de se trouver à la tête d'un film comme ça, avec des effets spéciaux énormes, mais je me suis dit que si je le faisais, il fallait que cela n'ait rien à voir avec les autres, que ce soit d'une ambition dingue. Du coup, j'ai dit OK, j'ai adapté le scénario lors de 6 ou 7 versions. J'avais envie de faire un vrai film d'aventures, comme on n'en voit plus en France, à la hauteur des films de Gérard Oury, à la Braveheart rencontre Tigre et Dragon, avec toute cette culture chinoise, des combats de kung-fu au câble, des grandes batailles avec des cascadeurs et de chevauchées, en donnant un coup de sang neuf dans cette franchise, dans le casting. Essayer de rendre nos héros – parce que ce sont un peu nos héros français, nos Marvel, nos super-héros – un peu plus modernes, pour que les jeunes et les enfants aient envie de jouer à la potion magique. C'est ça qui m'a excité."

La première bande-annonce, qui tend à montrer qu'Astérix verserait du côté vegan de la Force, préférant les légumes aux sangliers, s'annonce prometteuse pour le huitième film le plus cher de l'histoire du cinéma français, avec un budget de 65 millions d'euros.