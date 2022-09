Accueil Medias Cinéma Certaines plateformes de streaming zappent la Belgique: "Les petits pays divisés en communautés n’entrent pas dans les schémas économiques" Tout comme HBO Max, Sky Showtime s’étend en Europe, mais pas chez nous. Patrick Laurent Journaliste cinéma





Voici dix ans, personne n’y aurait cru et aujourd’hui, c’est une évidence : l’avenir du cinéma se jouera au moins autant sur les plateformes de streaming que sur les grands écrans. Netflix, Disney +, Apple TV, Amazon Prime Video et consorts disposent de milliards de dollars pour séduire toujours plus de cinéphiles et de sériephiles. De manière plutôt surprenante, certains des nouveaux géants des médias zappent pourtant la Belgique. HBO Max, soutenue par un des...