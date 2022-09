Tom Hanks est formel: "Je n’ai fait que quatre bons films"

Avec deux Oscars du meilleur acteur (pour Philadelphia en 1994 et Forrest Gump en 1995) sur six nominations (Big, Il faut sauver le soldat Ryan, Seul au monde et, pour un rôle secondaire, A Beautiful Day in the Neighborhood), Tom Hanks fait partie des acteurs qui comptent le plus à Hollywood. Sa filmographie, longue de 94 lignes, compte des titres aussi mémorables que Splash, Turner et Hooch, Joe contre le volcan, Le bûcher des vanités, A League of their Own, Nuits blanches à Seattle, Apollo 13, Vous avez un message, La Ligne verte, Catch Me if You Can, Le Terminal, Da Vinci Code (et ses suites), Capitaine Phillips, Le pont des espions, Sully, Pentagon Papers, Elvis ou Pinocchio.

Une carrière de dingue qui, d'évidence, ne le satisfait pas. En pleine promotion de son premier roman, The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, il s'est fendu d'une déclaration assez surprenante : "Personne ne sait comment un film est fait, même si tout le monde croit le savoir. J'en ai fait une tonne (et seulement quatre d'entre eux sont bons, je trouve)." On serait curieux de connaître lesquels. Mais une chose est sûre : quasiment tout le monde à Hollywood rêverait d'avoir pu tourner ceux qui ne trouvent pas grâce à ses yeux.