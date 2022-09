Bruce Willis sort de sa retraite grâce à un jumeau digital: "C'est une excellente occasion de remonter le temps"

C'est une grande première, qui fait rêver plus d'une Major hollywoodienne et trembler les jeunes acteurs désireux de briller à l'ombre des grands studios. Selon The Telegraph, Bruce Willis, bien qu'officiellement à la retraite, est devenu la première grande star vivante à vendre son "jumeau digital" à une société, Deepcake, afin de pouvoir prolonger la filmographie grâce à la technologie deepfake.

"J'ai aimé la précision avec laquelle mon personnage s'est révélé, a-t-il précisé par communiqué après avoir autorisé son double virtuel à faire une pub à sa place. C'est un mini-film dans mon genre habituel de comédie d'action. Pour moi, c'est une excellente occasion de remonter le temps. Avec l'avènement des technologies modernes, même lorsque je me trouvais sur un autre continent, j'ai pu communiquer, travailler et participer au tournage. C'est une expérience très nouvelle et intéressante."

Jusqu'à présent, la technologie était utilisée pour rajeunir des comédiens comme Robert De Niro dans The Irishman ou Carrie Fisher dans Rogue One : A Star Wars Story, voire pour en "ressusciter" virtuellement, à l'instar de Peter Cushing toujours dans Rogue One.

Quand on se souvient de la polémique provoquée en 2019 lorsque la famille de James Dean avait vendu ses droits virtuels pour lui permettre de reprendre du service dans un film de guerre, Finding Jack, on n'ose imaginer le tollé que pourrait provoquer l'annonce d'un nouveau Die Hard avec un Bruce Willis revigoré mais entièrement numérique. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour les géants du 7e art, mais certainement pas pour les stars du futur.