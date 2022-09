Les sorcières d’"Hocus Pocus" de retour pour Halloween

Quand on n'aime pas, on ne compte pas non plus. Vingt-neuf ans après l'échec terrifiant d'Hocus Pocus (39 millions $ de recettes mondiales pour un budget de 28 millions $), en vue d'Halloween, Disney a choisi de se faire à nouveau peur en donnant une suite aux mésaventures des trois sorcières les moins effrayantes du 7e art, les soeurs Winnie (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) et Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker).

On pourrait presque parler de remake. Après un flash-back destiné à expliquer pourquoi les trois frangines éprouvent une telle rancœur à l’encontre du genre humain, le reste tient plutôt du copier-coller, avec un come-back des sorcières qui rêvent à nouveau de revanche.

Si les trois principales interprètes semblent toujours s’amuser à cabotiner, elles ne parviennent pas à nous jeter un sort qui nous ferait trembler, rire ou même rêver.

Point de vue que ne partage évidemment pas Bette Midler, dans un semblant de conférence de presse qui a viré à la rigolade entre les protagonistes. "C'est un rêve qui est devenu réalité, explique-t-elle en riant. Après avoir réalisé que c'était un phénomène (ah bon ? NdlR), j'ai commencé à demander à des gens, de mon âge et d'autres, s'ils ne seraient pas intéressés par une suite. C'était il y a quinze ans environ. Et nous y voilà." Avant d'ajouter : "J'aime les franchises. Mais je suis peut-être un peu âgée (76 ans, NdlR) pour une franchise…"

Avant de conclure : "Assez bizarrement, ces trois sorcières sont très positives pour les femmes. Tout d'abord, elles sont drôles, ce que les femmes ne sont pas autorisées à être ou ne sont pas censées être. Et elles sont intensément loyales les unes envers les autres. Elles vivent une gamme d'émotion très large, mais de manière amusante, leur lien est très fort. Donc, dans toute situation où des femmes sont ensemble, un lien d'amitié et de fraternité est vraiment important."

Les rares nostalgiques peuvent déjà découvrir Hocus Pocus 2 sur Disney+.