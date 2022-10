Décès de Sacheen Littlefeather, l'actrice amérindienne qui a refusé un Oscar au nom de Marlon Brando

Sacheen Littlefeather, l'actrice et militante amérindienne qui, en 1973, avait été huée alors qu'elle refusait un Oscar au nom de Marlon Brando, est décédée à l'âge de 75 ans, a annoncé l'Académie des Oscars dimanche. Dans son message sur Twitter annonçant son décès, l'Académie a cité les propos de Littlefeather: "Quand je serai partie, rappelez-vous toujours que chaque fois que vous défendrez votre vérité, vous garderez en vie ma voix et les voix de nos nations et de nos peuples".