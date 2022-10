Naomi Watts a subi des commentaires sexistes à Hollywood: “À 40 ans, tu deviens imbaisable”

Le manque de diversité et le harcèlement sexuel ne sont pas les seuls maux dont souffre Hollywood. A partir de 40 ans, les rôles deviennent rares pour les actrices.

Naomi Watts, aujourd'hui 54 ans, peut en témoigner : "On m'a déjà dit : 'Tu ferais mieux de bosser beaucoup parce que tout est fini à 40 ans quand tu deviens imbaisable', a-t-elle déclaré à Entertainement Weekly. Et je me suis dit, 'Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?' Ensuite, vous y réfléchissez et vous vous dites : 'Oh, d'accord. Lorsque vous n'êtes plus une reproductrice. Lorsque ces organes ne fonctionnent plus, vous n'êtes pas sexy, donc on ne vous engage plus. Cela m'a rendu folle."



On est loin de la morale à l’eau de rose diffusée à longueur de film…