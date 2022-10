Une vente aux enchères James Bond rapporte près de 7 millions de livres

Le résultat de ces enchères, qui se sont terminées mercredi, dépasse le montant total des précédentes ventes de charité James Bond organisées par Christie's, a indiqué la maison de ventes.

La totalité des 61 lots, cédés par EON Productions, l'entreprise qui produit les films James Bond, a trouvé acheteur lors de cette vente célébrant soixante ans de James Bond au cinéma.

Les fonds recueillis étaient destinés à 45 associations, parmi lesquelles la fondation du prince Charles - avant qu'il ne devienne roi avec la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre -, la Croix rouge, l'Unicef etc.

Une réplique d'Aston Martin DB5, qui a servi pour les cascades du James Bond "No Time To Die" ("Mourir peut attendre"), a été vendue pour 2,922 millions de livres sterling (3,35 millions d'euros).

Une montre de la marque Omega, portée par l'acteur Daniel Craig dans ce film sorti en 2021, a elle trouvé preneur pour 226.800 livres (259.029 euros). Un costume porté par cet acteur dans "Skyfall", sorti en 2012, a permis de récolter 44.100 livres (50.220 euros).

Une copie du script du film "Casino Royale", signée par les producteurs, les acteurs et les scénaristes, a été vendue à 69.300 livres (78.770 euros), tandis qu'un menu du film "Thunderball" ("Opération tonnerre", 1965) a été acheté près de 60.500 livres (68.959 euros).

"Ce résultat incroyable témoigne de l'attrait durable de l'une des plus grandes et plus aimées icônes du cinéma, James Bond", s'est félicitée Adrian Hume-Sayer, directeur chez Christie's.