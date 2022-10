Qui sera le prochain James Bond ? Ni un jeunot, ni un quadra

Même si les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson prétendent ne pas s'être encore penchés sur le candidat idéal pour enfiler le smoking laissé vacant par Daniel Craig, préférant se concentrer sur "la réinvention" du personnage, le profil du prochain James Bond commence quand même tout doucement à se dessiner.

"Nous avons essayé par le passé de trouver des acteurs plus jeunes, a expliqué Michael G. Wilson à Deadline. Mais quand on essaie de se le représenter, ça ne fonctionne pas. Il faut garder à l'esprit que Bond est déjà un vétéran. Il a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a pris part à des guerres. Il a probablement été membre du Special Air Service (SAS), ou quelque chose dans le genre. Ce n'est pas un jeune diplômé qu'on recrute et qu'on fait débuter. C'est pour ça que ça correspond à un acteur déjà dans la trentaine."

Mais clairement pas au-delà non plus, comme l'avait précisé Barbara Broccoli : "Le problème, c'est qu'il (l'agent secret, NdlR) ne reviendra pas avant quelques années, et quand on fait un casting pour Bond, c'est un engagement de dix à douze ans." En clair, on oublie aussi les quadragénaires et plus.

Des déclarations loin d’être anodines, puisqu’elles sonnent le glas des espoirs de Tom Holland (26 ans), Jacob Elordi (25 ans), Idris Elba (50 ans), Tom Hardy (45 ans) ou Jamie Dorman (40 ans).

Ce premier écrémage laisse quand même encore beaucoup de candidats en lice : Richard Madden, Kit Harington, Oliver Jackson-Cohen, Harry Styles, Henry Cavill, Jack O’Connell, Henry Golding, Dev Patel, Jonathan Bailey, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Regé-Jean Page, Taron Egerton et Aaron Taylor-Johnson. Ou une éventuelle surprise du chef. Les paris restent ouverts.