Au menu de la semaine au cinéma: un Poulet frites sauce Strip-Tease et un remake du Jouet avec Jamel

Poulet Frites: une enquête policière à la sauce Strip-Tease, un concentré de belgitude à la fois captivant et surréaliste

Le style des équipes de Strip-Tease, tout le monde connaît : des portraits surréalistes, axés sur l'humain, truffés d'humour et destinés à mettre en évidence des réalités méconnues de notre société. Et pourtant, à chaque fois, l'effet de surprise fonctionne. Comme avec Poulet Frites, un ovni attendu ce mercredi dans les salles de cinéma, cinq ans après Ni juge ni soumise.

Le qualifier relève déjà de l'exercice improbable. Les images d'archive du début des années 2000 donnent l'impression d'assister à un reportage à l'ancienne, tandis que le montage, le suspense et le travail sur les images uniquement en noir et blanc évoquent plutôt l'âge d'or des films noirs. Avec, bien évidemment, une intrigue assez hallucinante.

L'enquête du commissaire Jean-Michel Lemoine s'annonce pourtant plutôt simple. Une prostituée a été égorgée avec un couteau à pain et tout accuse un de ses voisins, Alain Martens, boucher de formation incapable de se souvenir de ce qu'il a fait le soir du drame en raison de sa consommation d'alcool et de stupéfiants. Mais alors que les éléments à charge s'accumulent, les enquêteurs sont troublés par la présence d'un élément typiquement belge : des frites.

A partir de là, durant les auditions, l'analyse des images vidéo ou les constations sur place, chaque détail est analysé finement. Et la juge d'instruction Anne Gruwez vient encore ajouter son grain de sel en ouvrant de nouvelles pistes ou en semant le doute. Progressivement, par la magie d'un montage serré entrecoupé de séquences involontairement humoristiques ou de réflexions pleines de saveur, les réalisateurs Jean Libon et Yves Hinant créent une véritable ambiance de polar et nous amènent à jouer les inspecteurs Columbo en tentant de démêler le vrai du faux dans ce micmac improbable. C'est captivant, amusant, interpellant, à des années lumières des séries policières américaines où les enquêteurs déduisent tout de suite les bonnes pistes et les informations susceptibles d'arrêter le coupable. Ici, il faut faire face à la lourdeur administrative, au manque de moyens, à une technologie obsolète, et analyser minutieusement chaque témoignage, dont le ton peut changer complètement le sens. C'est tantôt cocasse, tantôt navrant, mais surtout révélateur du travail de fourmi à réaliser par les forces de l'ordre même quand tout semble évident dès le départ.

Etonnamment léger et profond à la fois, Poulet frites ne ressemble à aucun autre film. Rien que pour ça, déjà, sa sortie en salle mérite d'être saluée. Et si, en plus, le ton si particulier de Strip-Tease vous charme, alors, il n'y a vraiment aucune raison de bouder ce concentré de belgitude et de polar.

Le nouveau jouet : les facéties de Jamel Debbouze en remplaçant de Pierre Richard sauvent ce remake de Francis Veber

On prend les mêmes et on recommence 45 ans après ? Le synopsis du film : un gosse de riche -avec une chambre futuriste hallucinante et qui a "plus de jeux que le Père Noël !"- est délaissé par son paternel qui utilise un être humain comme jouet, n'a pas changé. Les thèmes (fracture sociale, enfant-roi ou encore l'argent peut-il tout ?) sont aussi restés intacts car toujours d'actualité. Mais ce Nouveau jouet tend vers plus d'humanité et de paternité que son original de 1976 parfois un peu rude. Rappelons aussi que Richard Donner avait réalisé un remake américain en 1982, Le joujou (The Toy) et est ainsi devenu culte pour toute une génération.

Quant au casting de cette version actualisée, on retrouve le duo Daniel Auteuil (qui succède à Michel Bouquet) et Jamel Debbouze (qui succède ainsi à Pierre Richard). Un papa milliardaire raide et froid face à un futur papa chaleureux et humain. Et un enfant-roi, meurtri par la perte de sa mère, au milieu. Cliché, certes, mais parfois tendre.

Côté réalisation, Francis Veber fait place à James Huth, Monsieur Brice de Nice. Résultat ? Une comédie familiale un peu longuette et parfois cartoonesque en dépeignant ces deux clans que tout oppose mais qui, au final, se ressemblent. Ou quand les gens d'en haut -les riches- sont finalement les mêmes que les gens d'en bas -les pauvres- car on a tous les mêmes travers. Par ses pitreries enfantines (du vendeur de théières à deux becs au plongeon habillé dans la baignoire) mais aussi ses bonnes répliques ("Je ne veux pas qu'on m'empaquette" ; "Il déconne le Chucky là "; "Reviens dans 20 kilos"), le Samy -Jamel Debbouze- Shérif qui se fait choper par des flics sauve le film de l'ennui. Tout comme ses bons mots. "On n'achète pas les gens" ou encore "Profite de la chance que tu as et kiffe ta vie."