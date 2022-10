Black Adam: enfin le retour d'un blockbuster au cinéma, mais il ne s'adresse qu'aux inconditionnels des bagarres destructrices incessantes

Depuis le début de l'été, les salles de cinéma se plaignent de l'absence des blockbusters, synonyme de chuter vertigineuse du nombre de tickets d'entrée vendus. Manque de chance, quand une superproduction hollywoodienne débarque enfin sur les grands écrans, c'est Black Adam, une réalisation bien bourrine de Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise). En fait, une compilation d'explosions, de bagarres souvent filmées au ralenti pour bien apprécier la violence des chocs, de destructions massives, de lancements d'éclairs, de hurlements, de musiques assourdissantes et de clins d'œil aux autres super-héros DC Comics. Le tout se répétant inlassablement, puisque les super-adversaires, quel que soit leur camp, se fracassent contre des murs qui volent en éclat sans jamais s'abimer ne fut-ce qu'un ongle.

Côté récit, ce n'est guère plus original. Voici 5.000 ans, le pays enchanteur de Khandaq était tombé aux mains d'un abominable tyran, Ahk-Ton. Mais alors qu'il s'apprêtait à recevoir une couronne maléfique forgée par les six démons, un Champion, Teth Adam, doté de pouvoirs surhumains par le Conseil des Sorciers, l'avait terrassé, empêchant le Mal de régner.

Les millénaires ont défilé mais la situation n'a pas tellement changé. Le territoire est désormais contrôlé par Intergang, un puissant syndicat du crime désireux de retrouver la précieuse tiare. Mais il n'est pas le seul. Pour protéger son fils et sauver sa nation, Adrianna Tomaz la recherche aussi. Mais lorsqu'elle touche au but, elle réveille la fureur de Teth Adam.

Histoire d'épicer un peu le tout, une Justice Society, composée de super-sauveurs de la planète (le puissant Hawkman capable de voler, Cyclone en maîtresse du vent, Atom Smasher qui peut atteindre les 20 mètres de haut ou Kent, grand magicien auquel l'avenir apparaît durant son sommeil), se met en tête de placer hors d'état de nuire le Champion déchaîné, considéré comme un danger pour la survie de l'humanité.

"On n'a pas besoin de héros mais de liberté"

Rien de bien neuf sous le soleil californien, donc. D'autant que les scénaristes multiplient les emprunts et références à Tomb Raider (le look d'Adrianna), à Superman (pour l'attitude en vol), à The Flash, à Batman, aux westerns (un extrait du Bon, la Brute et le Truand ou une petite partie de la musique d'Et pour quelques dollars de plus lors d'un duel), à Terminator 2 (le gamin qui explique à Black Adam qu'il faut lancer une réplique culte avant de tuer ses ennemis) ou aux blockbusters des années 80 (les petites phrases ironiques balancées au pire moment de l'action, du style "Les héros ne tuent pas les gens", "Moi si").

Assez étrangement, alors que la plupart des protagonistes disposent de dons inouïs, tous optent pour les échanges de coups de poing et les combats au corps à corps pour régler leurs comptes, convaincus, comme le dit Thet Adam, que "la force est toujours nécessaire". Rien d'étonnant, dès lors, à ce que ce spectacle de 2h04 se révèle assommant. On s'y cogne quasiment tout le temps dans des fracas assourdissants. Dommage, car parfois, entre les pugilats, se glissent quelques réflexions intéressantes, comme "On n'a pas besoin d'un héros mais de liberté", "Le monde n'a pas toujours besoin d'un chevalier blanc mais parfois de quelque chose de plus noir" ou encore "Certains hommes ne sont pas faits pour être des héros." Ces thèmes-là, pourtant porteurs de pistes de réflexion sur la société, le goût pour la violence ou le simplisme des productions américaines, sont malheureusement noyés dans un déluge d'effets spéciaux accueilli par un Dwayne Johnson monolithique, les sourcils perpétuellement froncés, qu'on n'avait jamais vu aussi inexpressif.

Black Adam, c'est donc de l'artillerie (très) lourde, destinée uniquement aux inconditionnels du genre en manque depuis trop longtemps des bastons ultra destructrices. Les autres, désireux de s'éviter des maux de tête, peuvent attendre Avatar 2 sans le moindre regret.