Claude Lelouch défend Ary Abittan : “Ecoutez, il est très malheureux…”

"J'ai tellement aimé cet homme que je voulais voir les quelques faux-culs qui étaient là" , a-t-il ainsi lâché récemment au micro de RTL France. Le jour des funérailles de Johnny Hallyday, Claude Lelouch avait en effet sorti son smartphone pour filmer au plus près les proches du Taulier. Quel était le but de ces images (une attitude jugée irrespectueuse par les fans, NdlR) ? "Vous savez, moi, je suis un cinéaste amateur, nous répond-il. Et un cinéaste amateur, il tourne tous les jours. Tous les jours de la vie, j'ai tourné (le jour de notre rencontre, il a d'ailleurs pris le temps de filmer à sa manière le panorama de la bataille de Waterloo, NdlR). Ce jour-là donc, comme un million de parisiens, j'ai tourné. Mais, moi, on me l'a reproché… Comme si un cinéaste n'avait pas le droit de filmer. Or, ce sont des images que j'ai filmées uniquement pour la famille. Pas pour le public." Et Claude Lelouch insiste. "Il n'y a pas de quoi faire un documentaire. La télévision a retransmis ce jour-là en direct ce que moi je ne pouvais pas faire avec mon petit téléphone."

Le réalisateur de 84 ans, qui défend aussi Ary Abittan (mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire depuis pile un an) et sa présomption d'innocence (il ne l'a pas coupé au montage de son film L'amour c'est mieux que la vie), donne des nouvelles de l'acteur qui doit encore faire face à de nouveaux témoignages accablants cette semaine. "Écoutez, il est très malheureux… et je lui souhaite de rebondir très très vite, conclut le cinéaste, meurtri par l'affaire qui touche son ami. Et il en est capable."