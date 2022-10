Accueil Medias Cinéma George Lazenby: de vendeur de voitures à James Bond George Lazenby a su faire croire aux producteurs qu’il était un acteur chevronné alors qu’il était en fait, un vendeur de voiture. De notre correspondant à Los Angeles, Frank Rousseau

Il incarna au cinéma un seul et unique James Bond. Un "one shot" comme on dit dans le jargon hollywoodien. Son nom est Lazenby. George Lazenby. 1,86 m, 80 kilos de muscles, brun, le regard ténébreux, bronzé juste ce qu'il faut là où il faut, une mâchoire des plus viriles et surtout un...