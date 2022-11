Un film belge à ne surtout pas rater au cinéma: Close, un bijou de justesse sur l'amitié entre préados

Close: un des films les plus subtils et émouvants jamais tournés sur l’enfance et l’amitié

Cette année, les films à ne pas manquer au cinéma se comptent sur les doigts de la main de Mickey. Mais l'heure n'est pas au désespoir : un petit bijou sort en salle ce mercredi. Quatre ans après Girl, Lukas Dhont signe avec Close une nouvelle merveille d'humanité, cette fois sur le thème de l'amitié entre préados.

Durant l’été, les promenades à vélo, sur les bancs de l’école ou lors de la récré, Rémi et Léo sont inséparables. Comme deux vrais frères de cœur. Mais dans leur nouvelle école, leur proximité étonne, et certains camarades leur demandent ouvertement s’ils “ne sont pas en couple”. Même si elle n’a pour lui aucun fondement, cette question taraude insidieusement, Léo, dont le comportement change progressivement. Au grand dam de son ami, incompréhensif et malheureux face à cette évolution dénuée d’explication.

Plus encore que dans Girl, Lukas Dhont prend le temps de filmer les protagonistes au plus près dans leur quotidien, histoire de laisser le spectateur découvrir à son rythme l'importance d'un mot, d'un geste, d'un détail. Surtout dans une relation aussi fusionnelle que celle-ci. Impossible de ne pas se replonger dans sa propre jeunesse, de ne pas se souvenir des petites choses qui provoquaient de grandes blessures à l'époque face à des descriptions d'une telle justesse, d'une sensibilité aussi contagieuse. Tout sonne vrai dans ce film aux silences et regards révélateurs, y compris, et c'est rare, la performance des deux kids, Eden Dambrine et Gustav De Waele. Quant à Emilie Dequenne, elle signe une nouvelle fois une performance remarquable, tout en nuances et en non-dit.

Couronné d'un Grand Prix lors du dernier Festival de Cannes, Close s'impose comme un des films les plus subtils et émouvants jamais tournés sur l'enfance. Préparez déjà vos mouchoirs : cela en vaut vraiment la peine.

Mascarade : une caricature grossière d'un ennui mortel

Ces dernières semaines, alors que les salles de cinéma hexagonales enregistrent leur plus faible taux d'occupation depuis 40 ans, le débat sur les raisons de cette désaffection fait rage outre-Quiévrain. Alors qu'il suffit de visionner la nouvelle comédie de Nicolas Bedos, Mascarade, pour en comprendre les raisons.

Tournée avec un budget plus que confortable de 14 millions d'euros et un casting haut de gamme (Isabelle Adjani, Marina Vacth, Laura Morante, Emmanuelle Devos, Pierre Niney, François Cluzet, Charles Berling), elle se résume en quelques mots : les ultra-riches oisifs se morfondent à mourir dans leurs villas azuréennes mais donnent le change lors de fêtes somptueuses, les riches rêvent de prendre leur place et les autres les envient tellement qu'ils sont prêts à tout pour se faire une petite place au soleil. C'est le cas d'Adrien (Pierre Niney) et Margot (Marina Vacth), deux jeunes ambitieux qui monnaient leur charme et subissent sans broncher les humiliations de portefeuilles sur pattes. Jusqu'au jour où ils décident de monter une arnaque ambitieuse pour leur faire payer chèrement l'addition. Mais ces deux pros du mensonge peuvent-ils eux-mêmes se faire confiance ?

Si le pitch paraît prometteur, la suite, malheureusement, sombre très rapidement dans la caricature grotesque. Le jeu des faux-semblants ne dure pas: chacun incarne un concept plutôt qu'un vrai personnage, au point d'en devenir ridicule. Un festival de cabotinage, emmené par Isabelle Adjani en diva sur le retour, François Cluzet en agent immobilier qui perd la tête face à une jeunette et Charles Berling en parasite méprisant. Mais il est vrai que l'intrigue, inexistante, ne les aide pas.

Manque de chance : l'humour si cher à Nicolas Bedos se révèle du même tonneau. A de très rares exceptions près, les répliques tombent à l'eau et n'engendrent que des soupirs de désespoir. C'est navrant du début à la fin. De la part du réalisateur des épatants Monsieur et Madame Adelman, La Belle époque et OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, on attendait plus de subtilité, d'impertinence, d'esprit et de plaisir. Au lieu de ça, on n'a droit qu'à un voyage au bout de l'ennui dans un monde détestable.

Non, vraiment, il ne faut pas s'étonner après ça que le cinéma français n'attire plus grand-monde dans les salles.