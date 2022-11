Deux Peter Pan attendus sur nos écrans en 2023… dont une version gore et sanglante !

Halloween, c’est bien fini : Freddy a rentré ses griffes de la nuit, Jason a rangé au placard sa machette, les sorcières ont cessé de jeter des sorts et les citrouilles ont terminé en soupes au surgélateur. Mais pour autant, le pôle gore n’a pas été complètement déserté. Mieux même : il a recruté de nouveaux antihéros plutôt inattendus.

En tête de liste se retrouve le plus mignon des goinfres portés sur le miel, Winnie l'ourson. Depuis le mois d'août, le meilleur ami de Tigrou et Bourriquet, imaginé par Alan Alexander Milne en 1926 et popularisé par les dessins animés Disney, terrifie la toile par la faute d'un obscur réalisateur, Rhys Frake-Waterfield. Dans le film d'horreur, Winnie-the-Pooh : Blood and Honey, avec Porcinet, furieux d'avoir été abandonné par Jean-Christophe, il massacre tout ce qui bouge dans la forêt des Rêves bleus. Un récit trash, mis en image avec des moyens dérisoires, rendu uniquement possible par le fait que le personnage est désormais tombé dans le domaine public.

Contre toute attente, cette parodie potache a rencontré un énorme succès sur Internet. À tel point qu’un producteur vient de décider de le présenter sur grand écran aux USA, au Canada et au Mexique à partir du 23 février 2023.

L'annonce semble avoir galvanisé le réalisateur, puisque selon The Hollywood Reporter, il s'est mis en tête de transformer complètement une autre figure emblématique de Disney, imaginée par J.M. Barrie, Peter Pan. L'intrigue de Peter Pan : Neverland Nightmare n'est pas encore connue, mais elle s'annonce sanglante.

Voilà qui ne fera pas les affaires de Disney. Elle a en effet déjà mis en chantier une adaptation "live" de son film d'animation de 1953, Peter Pan and Wendy, avec Jude Law en capitaine Crochet, attendue sur sa plateforme de streaming en 2023. Il reste à voir laquelle des deux versions totalement opposées du Pays imaginaire sera plébiscitée par le public. Vu le succès de Winnie-the-Pooh : Blood and Honey, la lutte pourrait être serrée en prenant la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin.