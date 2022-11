Pour son 40e anniversaire, E.T. est à vendre !

Voilà bien la plus étrange des manières de célébrer le quarantième anniversaire de la sortie d'E.T. l'extraterrestre (le 26 mai 1982 au Festival de Cannes, le 16 décembre de la même année en Belgique). Alors que le monde entier rend hommage, une petite larme nostalgique au coin des yeux, à l'adorable alien désireux de rentrer à la maison, la famille du génie des effets spéciaux, Carlo Rambaldi (qui a notamment conçu le King Kong de 1976, Alien ou les vers géants de Dune version David Lynch), a décidé de vendre aux enchères l'animatronic d'E.T.

Une pièce rarissime. Mais aussi assez déroutante. Il s’agit en fait du “squelette”, avec deux grands yeux, inséré dans la marionnette afin de lui permettre de se déplacer et de s’exprimer. Pas moins de douze techniciens étaient nécessaires pour combiner les 85 mouvements possibles de l’animatronic. Recensé sous l’appellation “the E.T. the Extra-Terrestrial Hero #1”, cet objet de collection, aussi effrayant que fascinant, est estimé entre deux et trois millions de dollars par le commissaire-priseur de l’enchère “Julien’s Auctions and TCM Present : Icons&Idols : Hollywood” qui se tiendra à Beverly Hills les 17 et 18 décembre. Une somme qui pourrait très bien être pulvérisée tant cet objet mériterait de se retrouver dans un musée.

Les fans au portefeuille (légèrement) moins garni pourront, de leur côté, tenter d’acheter une part d’enfance en se rabattant sur deux autres enchères. Tout d’abord, une maquette du petit héros à l’index lumineux, réalisée afin de permettre à Steven Spielberg de le visualiser avant de donner son accord définitif sur son look. L’estimation varie entre 80 000 et 100 000 dollars.

Dans un registre moins onéreux, des illustrations originales de plans mécaniques d’E.T. sont également proposées entre 10 000 et 20 000 dollars chacune. Les candidats peuvent faire monter les enchères sur le site JuliensLive.com.