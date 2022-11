"Bora Bora sous stéroïdes": la spectaculaire bande-annonce du nouvel "Avatar" dévoilée (VIDEO)

La suite très attendue du film culte de James Cameron, Avatar sorti en 2009 et champion mondial de tous les temps au box-office (près de 3 milliards de dollars), débarque le 14 décembre prochain au cinéma. Entre images grandioses et plans aquatiques époustouflants, "Avatar: la voie de l'eau" risque à nouveau d'en mettre plein la vue!

La 20th Century Studios vient de dévoiler l'affiche principale et la nouvelle bande-annonce de "Avatar : La voie de l'eau", réalisé par James Cameron. Un mois avant sa sortie en salles et un mois après la ressortie de la version masterisée du premier opus, Avatar: la voie de l'eau nous immerge dans une bande-annonce épique entre battements de coeur puissants, enfants, et retour à Pandora. L'intrigue se déroulant plus d'une décennie après les événements du premier film et raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie ainsi les tragédies qu'ils endurent au sein de leur tribu. Ils vont essayer de trouver asile sur les récifs... mais tout ne se passera pas comme prévu.

"Bora Bora sous stéroïdes"

Au casting? Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver mais aussi... Kate Winslet et Vin Diesel. Quant à James Cameron, il a promis un film aquatique, qui se déroule principalement sous l'eau. "Ce sera Bora Bora sous stéroïdes", avait même prévenu son producteur Jon Landau dans Entertainment Weekly.

L'événement de cette fin d'année est donc à découvrir dès le 14 décembre dans nos salles obscures.